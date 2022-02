Recordscore kunstrijder Chen op korte kür

De Amerikaanse kunstrijder Nathan Chen is de strijd om een olympische medaille voortreffelijk begonnen. De drievoudig wereldkampioen kwam op de korte kür uit op een wereldrecord van 113.97 punten. Met die score was Chen in het Capital Indoor Stadium van Beijing ruim beter dan de 111.82, neergezet door de Japanse olympisch kampioen Yuzuru Hanyu tijdens het Viercontinententoernooi in 2020.

Chen (22) liet op de korte kür de Japanner Yuma Kagiyama (108.12) en Shoma Uno (105.90) achter zich. Hij hoopt zich in Beijing te revancheren voor zijn mislukte optreden van vier jaar geleden in Pyeongchang. Chen heeft al zilver op zak, veroverd met het mannenteam van de Verenigde Staten.

Titelverdediger Hanyu kwam met een score van 95.15 niet verder dan de achtste plaats. De 27-jarige Japanner had de afgelopen jaren veel last van blessures en was zelfs lang onzeker voor de Spelen. Hij zou met een derde opeenvolgende gouden medaille een bijzondere prestatie leveren, voor het laatst gerealiseerd door de Zweed Gillis Grafström in 1928. De Amerikaanse medaillehoop Vincent Zhou moest met een coronabesmetting afzeggen voor de individuele titelstrijd. Hij was zondag in de landenwedstrijd nog wel actief.

De top 24 plaatste zich voor de vrije kür, die donderdag op het programma staat.