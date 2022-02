Rentree tennisser Del Potro eindigt in nederlaag en tranen

De Argentijnse tennisser Juan Martin Del Potro heeft dinsdag in Buenos Aires bij zijn rentree na meer dan drie jaar blessureleed verloren. Zijn goede vriend en landgenoot Federico Delbonis won in twee sets (6-1 6-3) van de voormalig nummer 3 van de wereld. Del Potro werd aan het einde van de partij bevangen door emoties. Of het zijn laatste partij als proftennisser is geweest, liet hij in het midden.

Toen Del Potro vorige week bekendmaakte aan het graveltoernooi in Buenos Aires mee te doen, vertelde hij dat het “meer een afscheid dan een terugkeer” zou worden. De 33-jarige Argentijn staat nog op de deelnemerslijst van het toernooi van Rio de Janeiro, dat volgende week plaatsvindt. “Of ik daar ook zal spelen, is nog niet beslist”, vertelde hij na zijn nederlaag nog op de baan. “Ik ben blij dat ik mijn wellicht laatste partij zo dicht bij huis kon spelen. Ik ben tevreden dat ik afscheid kon nemen op het court, dat ik het niet op een persconferentie moest doen. Misschien zien we elkaar nooit meer terug.”

Del Potro had niet meer gespeeld sinds hij in juni 2019 op het grastoernooi van Queen’s in Londen een zware knieblessure opliep. Inmiddels heeft hij vier operaties aan het gewricht ondergaan. De 5000 toeschouwers moedigden hun favoriet hartstochtelijk aan. Toen Del Potro in de tweede set bij 5-3 moest serveren, deed hij dat met tranen in de ogen. Na het duel volgde een lange omhelzing met Delbonis.

Del Potro speelde 35 ATP-finales, waarvan hij er 22 van. In 2009 won hij het US Open waar hij negen jaar later nog een keer finalist was.