Slalomtitel op Spelen voor Slowaakse Vlhova

De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft op de Olympische Spelen van Beijing het goud veroverd op de slalom. Vlhova (26) was slechts achtste op de eerste run, maar bij haar tweede optreden de snelste, resulterend in een totaaltijd van 1.44,98. Daarmee was ze acht honderdsten van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Katharina Liensberger, de regerend wereldkampioene op het technische onderdeel. De Zwitserse Wendy Holdener volgde kort daar achter als derde.

De top 3 na de eerste run bereikte het podium niet. Lena Dürr, de Duitse verrassing met halverwege de snelste tijd, belandde op de vierde plaats. De Zwitserse Michelle Gisin zakte naar plaats 6. Sara Hector, eerder winnares van de reuzenslalom, miste in de tweede run een poortje.

De Amerikaanse favoriete Mikaela Shiffrin miste in de eerste run al het vierde poortje. Twee dagen eerder viel ze op de reuzenslalom ook al uit in de eerste run.

Vlhova, die nooit eerder een olympische medaille veroverde, was op de slalom ook de leidster in de wereldbeker.

Adriana Jelinkova zou ook meedoen op de slalom, maar de Nederlandse meldde zich dinsdag af nadat ze eerder in China positief testte op het coronavirus.