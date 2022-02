Toeschouwers komen op lightversie ABN-toernooi puur voor tennis

Op de 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament komen de toeschouwers puur voor het tennis. Waar het toernooi een reputatie heeft opgebouwd op het gebied van entertainment is er dit jaar vanwege de coronamaatregelen alleen toegang tot het centercourt.

Duizenden vrouwen en bussen vol met kinderen weten jaarlijks, voor respectievelijk Ladies Day en Kids Day, hun weg te vinden naar Ahoy. Voor sommigen is tennis bijzaak, horeca en winkels zorgen voor de nodige afleiding en in een speciaal ingerichte hal worden normaal gesproken de hele dag door clinics en andere activiteiten georganiseerd.

In die hal hebben de toeschouwers normaliter toegang tot de trainingsbanen, waar ze een handtekening kunnen scoren met hun favoriete speler of op de foto kunnen met een van de deelnemers. Dit jaar is de hal afgeschermd voor publiek en zijn alleen spelers en coaches welkom.

Toernooidirecteur Richard Krajicek had zich al verzoend met wederom een editie zonder publiek, maar eind vorige maand besloot de organisatie de plannen toch te wijzigen. Waar het centercourt opnieuw zou worden ingericht als televisiestudio, werd het lastminute toch nog publieksvriendelijk gemaakt.

“En dat terwijl het toernooi met publiek economisch minder aantrekkelijk is”, vertelt een woordvoerder. “Denk aan de inzet van beveiligingsmensen, parkeerregelaars en de bouw van tribunes.”

Per sessie zijn er in Ahoy 1250 mensen welkom. “En omdat er toch publiek welkom is, moeten we 60 procent van het prijzengeld betalen in plaats van de 50 procent bij een toernooi helemaal zonder publiek. 10 procent van het prijzengeld levert ook weer zo’n twee ton aan kosten op.” Fans zijn alleen welkom op de eerste ring en over de tweede ring hangt een groot gordijn. Skyboxen hebben plaatsgemaakt voor duurdere ‘courtside’-plekken.

Volgend jaar hoopt toernooidirecteur Krajicek weer op volle tribunes. “Vorig jaar zei ik ‘eens maar nooit meer’. Laten we daar ’twee keer maar nooit meer’ van maken”, zei Krajicek. “Hopelijk kunnen we tijdens de 50e editie iedereen weer zoals gebruikelijk verwelkomen.”

Het toernooi is dit jaar zo goed als ‘uitverkocht’. Alleen voor de woensdagmiddag, normaliter Kids Day, zijn nog kaarten beschikbaar. Na de eerste avondpartij, die om 19.30 uur begint, moeten alle toeschouwers het sportpaleis verlaten.