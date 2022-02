Koolhof naar halve finales dubbelspel ABN-tennistoernooi

Wesley Koolhof heeft zich op het ABN AMRO World Tennis Tournament samen met zijn Britse partner Neal Skupski verzekerd van een plek in de halve finales van het dubbelspel. Koolhof en Skupski, als vierde geplaatst in Rotterdam, waren in de beslissende supertiebreak te sterk voor Rohan Bopanna uit India en de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 3-6 10-7.

“Fijn dat het publiek er weer bij kan zijn, want vorig jaar was een beetje spookachtig. Hopelijk zien we jullie zaterdag én zondag weer terug”, zei Koolhof na zijn zege op het centercourt.

Koolhof (32) en Skupski (32) nemen het zaterdag in de halve finales op tegen Lloyd Harris uit Zuid-Afrika en de Duitser Tim Pütz, die eerder in de week Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp versloegen.

In 2017 haalde Koolhof samen met Matwé Middelkoop de finale van het dubbelspel in Ahoy.