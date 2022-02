Schaatscoach Zweden: TeamNL kreeg kans te reageren op bedenkingen

De Zweedse schaatscoach Johan Röjler zegt dat de bedenkingen die de Zweden hebben over de Nederlandse ‘lobby’ bij de ijsmeester van de olympische schaatsbaan wel degelijk eerst zijn voorgelegd aan TeamNL. Pas daarna uitte zijn schaatser Nils van der Poel tijdens een persconferentie harde kritiek op het verhaal dat het Nederlandse team ijsmeester Mark Messer zou proberen te beïnvloeden.

“Ik heb twee video’s gezien met verklaringen van officials van TeamNL en wil wijzen op een punt dat niet waar is. Wij hebben de KNSB een kans gegeven om te reageren op onze bedenkingen bij het artikel voordat we daar vragen van buitenaf op hebben beantwoord”, zei Röjler, die in de mixed-zone van het ijsstadion in Beijing een verklaring voorlas.

De coach van Van der Poel doelde op het artikel op de website schaatsen.nl, waarin wordt gesteld dat Nederland lobbyt bij de ijsmeester voor een zo goed mogelijke ijsvloer voor de schaatsers van TeamNL. “Het antwoord van hen was dat ze dit al tien jaar doen en blijven doen. Ze toonden geen berouw over de uitspraken van de lobbyist in het artikel.”

Volgens de schaatscoach staan de Zweden niet alleen in hun zorg. “We zijn erg blij met de steun die we krijgen van andere landen en sporters in deze zaak.” Röjler zei zich nu te richten op de 10 kilometer van vrijdag. “Daarna zullen we zien hoe dit zich verder ontwikkelt.”