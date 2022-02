Schaatsster Schouten na tweede triomf: er zit nog meer in

Glunderend verscheen schaatsster Irene Schouten na haar tweede olympische titel in Beijing voor de NOS-camera. “Er zit nog meer in”, liet de glorieuze winnares van de 5000 meter opgetogen weten. De 29-jarige kopvrouw van Team Zaanlander schreef eerder in China ook al de 3000 meter op haar naam.

“Ik voelde me voor de wedstrijd al heel goed”, vervolgde Schouten, die bij de Winterspelen in China ook nog uitkomt op de ploegachtervolging en massastart. “Maar toen zag ik eerst de tijd van Sablikova en daarna van Weidemann”, doelde ze op de nummers 3 en 2 van het eindklassement. “Toen dacht ik wel, ik moet nu echt, echt aan de bak. Tijdens de rit hoorde ik mijn coach Jillert Anema al wel zeggen dat het goed ging en dat ik op het schema zat. Ik kon in de laatste vijf ronden ook nog versnellen en dan komt er zo’n mooie tijd uit. En dan heb je weer goud.”

Schouten keek verbaasd op toen ze tijdens het interview te horen kreeg dat ze met haar tijd van 6.43,51 naast een olympisch record en een persoonlijke toptijd ook een Nederlands record had gereden. “Oh ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht”, sprak ze stralend. “Sorry, ik dacht alleen aan het pr en het olympisch record. Het Nederlands record was ik even vergeten, maar olympisch goud is natuurlijk veel belangrijker.”