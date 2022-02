Als eerste geplaatste Tsitsipas naar tennisfinale in Ahoy

Stefanos Tsitsipas heeft de finale gehaald van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als eerste geplaatste Griek versloeg de Tsjech Liri Lehecka in de halve finale in Ahoy in drie sets: 4-6 6-4 6-2. Lehecka, nummer 137 van de wereld, was donderdag nog te sterk voor de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Tsitsipas moest na de verloren eerste set in de achtervolging. Na de gewonnen tweede set kwam de 23-jarige Griek in de derde al snel op 3-0, waarna de Tsjech geen kans meer kreeg de spanning terug te brengen.

Tsitsipas doet voor de zesde keer mee aan het toernooi in Rotterdam. Vorig jaar kwam hij voor het eerst tot de laatste vier. Hij verloor toen van de uiteindelijke Russische winnaar Andrej Roeblev, die het zaterdag nog tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime opneemt voor de andere plek in de finale. Die wordt zondag gespeeld.