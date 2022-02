Leerdam op olympische 500 meter in rit 7, daarna De Jong en Kok

Sprintster Jutta Leerdam komt zondag als eerste van de drie Nederlandse schaatssters op de 500 meter bij de Spelen van Beijing in actie. Leerdam neemt het in de zevende rit op tegen de Chinese Jingzhu Jin. In de volgende rit start Michelle de Jong tegen de Canadese Heather McLean. Femke Kok rijdt in rit 9 tegen een andere Canadese, Brooklyn McDougall.

Leerdam, De Jong en Kok nemen alle drie voor het eerst deel aan de Olympische Spelen. Kok won vorig jaar zilver op de WK afstanden in Heerenveen en was de beste in vier wereldbekerwedstrijden. Dit seizoen kon ze internationaal nog niet winnen.

Titelverdedigster Nao Kodaira uit Japan start in rit 13 tegen wereldkampioene Angelina Golikova uit Rusland. De Amerikaanse Erin Jackson, die dit seizoen vier wereldbekerwedstrijden won, neemt het in de voorlaatste rit op tegen Kaja Ziomek uit Polen. De laatste rit gaat tussen de Russin Olga Fatkoelina en Andzelika Wojcik uit Polen.

De Nederlandse schaatsers komen bij de kwartfinales van de ploegachtervolging in de tweede rit op het ijs, tegen Canada. Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker en Jorrit Bergsma vormen de ploeg. De beste vier landen in de kwartfinales qua tijd gaan door naar de halve finales op dinsdag. Dan staan ook de finale en de wedstrijd om het brons op het programma.

De ploegachtervolging begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. De 500 meter bij de vrouwen start daarna om 14.56 uur.