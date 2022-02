Lindvik houdt Kobayashi van olympisch goud op de grote schans

De Noorse skispringer Marius Lindvik heeft bij de Olympische Spelen goud veroverd op de grote schans. De 23-jarige Lindvik hield de Japanner Ryoyu Kobayashi van diens tweede olympische titel in China af. Kobayashi, die zondag het goud had gepakt op de kleine schans, moest nu genoegen nemen met zilver.

De 25-jarige Japanner had na de eerste ronde de leiding met een sprong van 142 meter en een puntentotaal van 147. De winnaar van de Vierschansentournee sprong in de tweede omloop 138 meter ver (145,8 punten), maar het was niet genoeg om Lindvik van het goud af te houden. De Noor greep met sprongen van 140,5 en 140 meter de titel op de grote schans van Zhangjiakou. Lindvik kwam tot een puntentotaal van 296,1, Kobayashi bleef steken op 292,8. Het brons ging met 281,3 punten naar de Duitser Karl Geiger.

Lindvik volgde Kamil Stoch op als olympisch kampioen op de grote schans. De 34-jarige Pool, die zowel in 2014 als 2018 het goud pakte, eindigde nu met 277,2 punten net naast het podium (vierde).