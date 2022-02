Scheperkamp na olympisch debuut: het komt misschien net te vroeg

Merijn Scheperkamp berustte na zijn olympische debuut in zijn twaalfde plaats op de 500 meter. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma won eind december in Heerenveen de kortste afstand bij het olympisch kwalificatietoernooi, maar kon bij de Spelen niet nog eens stunten.

“Het was een gemiddeld goede rit en geen fantastische rit. Die wil je hier eigenlijk wel neerzetten”, keek Scheperkamp terug op zijn race, waar hij 34,73 seconden over deed. Winnaar Tingyu Gao noteerde 34,32. Scheperkamp zei in aanloop naar de wedstrijd al 34,3 te verwachten als winnende tijd. “Die tijd had ik goed, ja. Maar de mijne niet”, grapte hij. “Als ik dit zo zie en de Chinezen uit hun dak zie gaan, dan wil ik dat ook. Alleen het komt misschien net nog wat te vroeg.”

Scheperkamp had geen last van extra zenuwen, zei hij in de National Speed Skating Oval. “Ik probeerde er gewoon net zo in te staan als tijdens het OKT. Dat lukte prima. Maar ja, dit zijn toch de Spelen. En het is altijd een gekke wedstrijd. Ondanks alles mag ik wel tevreden zijn. Het is al heel wat om hier te staan. Dat wist ik van tevoren al. Om vervolgens een goede rit neer te zetten onder spanning doe je ook niet zo een, twee drie.”

De 500 meter begon wat later dan gepland. Dat kwam door een defect bij een van de dweilmachines. “Ik was al bijna klaar met mijn warming-up. Het is voor mij geen obstakel, maar toch leer je daar wel weer van. Bij de Olympische Spelen denk je dat alles tot in de puntjes is geregeld, maar toch kunnen daar dingen gebeuren die je niet in de hand hebt. Die neem ik dan weer mee.”

Scheperkamp keek na zijn olympische debuut snel vooruit naar de volgende Spelen, die over vier jaar in Italië zijn. “Ik wil nu vier jaar keihard trainen om er dan ook te staan. Ik ben heel erg gemotiveerd om dat te gaan doen. Van de rijders die voor mij zitten, komt 80 procent uit Azië of Noord-Amerika. Ik wil me daar tussen rijden. Ik denk dat dat kan, ik moet daar naartoe groeien.”