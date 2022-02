Gemengde gevoelens bij schaatsster Leerdam na vijfde plaats

Schaatsster Jutta Leerdam hield aan haar olympische debuut op de 500 meter in Beijing gemengde gevoelens over. De Nederlands kampioene eindigde met een tijd van 37,34 seconden op de vijfde plaats, kort achter de derde tijd van de Russin Angelina Golikova (37,21). “Ik had achteraf nog wel wat harder gekund. Ik baal nu een beetje dat ik net geen brons heb”, gaf Leerdam toe. “Maar het niveau is gewoon superhoog hier.”

De Nederlandse medaillekandidate op de olympische 1000 meter was nog wel tevreden over haar opening (10,5) en haar volle ronde (26,7). “Ik kwam bijna het hardst van iedereen over de finish. Daar kijk ik natuurlijk ook naar, want daar gaat het voor mij uiteindelijk om op de 1000 meter. Maar ik ben ook blij dat ik er op de 500 meter al zo dichtbij zit. Ik heb snelheid en dat belooft wat moois voor de 1000 meter.”

De olympische 1000 meter voor vrouwen wordt donderdag in Beijing gereden.