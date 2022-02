Coach hoopt dat kunstrijdster Van Zundert stress nog kwijtraakt

In aanloop naar haar debuut bij de Olympische Spelen neemt de spanning bij Lindsay van Zundert toe. De pas 17-jarige Brabantse is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976.

“De afgelopen weken in Heerenveen was ze superzelfverzekerd en heel krachtig. Ik heb hier het gevoel dat ze, op een of andere manier, nu heel veel stress heeft. Ze voelt volgens mij veel druk. Ik zie een andere Lindsay dan dat ik in Nederland zag”, zegt haar Belgische trainster Carine Herrygers na de laatste training in het Capital Indoor Stadium in Beijing. Op die plek doet Van Zundert dinsdag vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd mee aan de korte kür.

Herrygers, die Van Zundert sinds een kleine anderhalf jaar coacht, hoopt op een herhaling van het WK van een klein jaar geleden in Stockholm. “Toen had ik hetzelfde gevoel, maar daar presteerde ze heel goed. Dus we moeten ook niet in paniek raken. Ik denk wel dat we haar nog een beetje mentaal moeten oppeppen”, zegt de trainster.

Van Zundert eindigde in de Zweedse hoofdstad als zestiende, terwijl ze zich als nummer 24 voor de finale had geplaatst. Met haar vrije kür ging ze in het klassement nog aardig wat concurrentes voorbij. Nu moet de kunstrijdster op de korte kür bij de beste 24 eindigen om donderdag terug te mogen komen voor de vrije kür. “Als ze voor ieder element gaat, ben ik tevreden”, aldus Herrygers. “De finale halen gaat heel moeilijk worden. Het is belangrijk dat ze haar beste prestatie neerzet en dat ze het voor zichzelf goed gedaan heeft. Deze Spelen zijn vooral bedoeld om ervaring op te doen.”

De jonge kunstrijdster hoopt met een goed optreden ook anderen te inspireren. “Het zou mooi zijn als we elke vier jaar met Nederland bij het kunstrijden aanwezig zijn op de Spelen en dat we niet weer zo lang moeten wachten”, aldus Van Zundert, die de korte k̈ür dinsdag doet op het rockachtige 11 Past The Hour van Imelda May. “Mijn choreograaf heeft dit voor mij uitgezocht en mij gevraagd of ik het mooi vond. Het is muziek die je niet vaak hoort en misschien zelfs nog nooit gedraaid is bij het kunstrijden. Ik dacht: waarom niet?”

Van Zundert hoopt op een finaleplaats, maar dat is niet haar belangrijkste doelstelling. “Ik wil mezelf vooral op mijn eigen punten verbeteren. Dan zien we wel waar dat toe leidt.”