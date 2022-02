Griekspoor kan tennissen in Marseille en ontvangt visum voor VS

Tennisser Tallon Griekspoor kan deze week volgens plan deelnemen aan het indoortoernooi van Marseille. De organisatie heeft zijn partij in de eerste ronde pas voor woensdag op het programma gezet en daarom kon Griekspoor dinsdag in Parijs de laatste formaliteiten voor zijn visum voor de Verenigde Staten afhandelen.

“De aanvraag is goedgekeurd en als het goed is, kan ik mijn visum over drie dagen ophalen”, aldus Griekspoor, die dinsdag per trein van Marseille naar Parijs en weer terug reisde. De nummer 2 van Nederland moest zijn paspoort in Parijs achterlaten en kon dus niet naar de Franse hoofdstad vliegen.

Afgelopen donderdag maakte Griekspoor na zijn uitschakeling op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bekend dat hij zich mogelijk moest afmelden voor het ATP-toernooi van Marseille. “Het is een lastige situatie en ik heb geen idee of het allemaal gaat lukken. Dat visum heeft me al veel stress en ellende opgeleverd. Het Amerikaanse visum heeft prioriteit nummer 1, want dan ben ik er voor jaren vanaf. Daar laat ik graag een toernooi voor schieten”, aldus Griekspoor.

De 25-jarige tennisser verloor eind 2020 zijn paspoort, waardoor hij opnieuw een visum voor de VS moest aanvragen. Griekspoor heeft zo’n visum nodig omdat hij in 2015 twee toernooien in Iran speelde. Alleen met dat visum – dat hij door omstandigheden nog niet heeft verkregen – kan hij volgende maand meedoen aan de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

In Marseille neemt de nummer 60 van de wereld het woensdag op tegen de Fransman Lucas Pouille.