Schaatssters kunnen leven met brons: maar er moet wat veranderen

De Nederlandse schaatssters konden leven met brons op de ploegachtervolging bij de Spelen in Beijing. “We hebben alles gegeven, reden beter dan twee dagen geleden in de kwartfinales en meer als een team, maar Canada en Japan waren gewoon beter”, zei Antoinette de Jong. “Zij rijden compleet in elkaars slag en zijn beter op elkaar ingespeeld.”

Irene Schouten gaf aan dat er wat moet veranderen. “We zijn in Nederland individueel heel goed, maar als team moet het beter. Ik hoop stiekem dat we hiervan leren en dat er in de toekomst meer aandacht aan wordt besteed. Er moet meer op getraind worden en de bond moet er strenger op zitten”, zei de olympisch kampioene op 3000 en 5000 meter. “Of de bond moet er eerlijk voor uitkomen dat voor Nederland die individuele plaatsen belangrijker zijn.”

Ireen Wüst, die eerder op de 1500 meter haar zesde olympische goud won, was het daarmee eens. “Er moet wel iets komen van een toekomstplan waarin meer duidelijk is. Bijvoorbeeld vaker samen trainen daar word je individueel ook beter van. Maar het was nu zeker niet zo slecht als het eruit zag.”

Wüst zag ook hoe wel het moet, zoals de Noorse mannen die hun titel prolongeerden. “Zij rijden alsof er één persoon over die baan gaat. En de Amerikanen ook. De Japanse vrouwen en de Canadezen trainen altijd met elkaar. Dat is makkelijker. Maar ik denk wel dat het ook beter moet voor Nederland.” Volgens de zesvoudig olympisch kampioene zullen ook de coaches van de Nederlandse merkenteams daarvoor de koppen bij elkaar moeten steken.

Volgens De Jong is het wel mogelijk om het op te nemen tegen de ploegen die zich hier veel meer op richten. “Toch ben ik trots op brons”, zei ze. Dat was volgens de schaatssters op deze dag het hoogst haalbare.