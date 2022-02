Deze WK-deelnemers zie jij wel én niet schitteren tijdens de WK 2022

Eind dit jaar vindt het wereldkampioenschap voetbal plaats in Qatar. Anders dan normaal wordt het toernooi ditmaal in de winter georganiseerd. Waarom? Omdat het simpelweg te heet is om in de zomer een potje te voetballen in de woestijn. Daarom is ervoor gekozen om deze editie van het WK in het najaar van 2022 te organiseren. Maar wie doen er eigenlijk allemaal mee? En wie niet? En welke plannen heeft de FIFA nog meer voor het mondiale voetbaltoernooi? We vertellen het je in dit artikel.

Veel vaste gezichten maar ook pijnlijke afwezigen op WK 2022

Om überhaupt deel te kunnen nemen aan het wereldkampioenschap in Qatar moesten Europese ploegen zich kwalificeren via een door de UEFA samengesteld kwalificatieprogramma. Van de 55 landen die via de Europese bond de UEFA meededen, gaan er uiteindelijk dertien daadwerkelijk naar het toernooi. Uiteraard, zo chauvinistisch als we zijn, is Nederland erbij. Andere Europese deelnemers zijn Duitsland, Denemarken, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland en Zwitserland. Naast deze landen maken nog slechts drie andere landen kans op deelname aan het toernooi. Zij strijden middels play-offs om de laatste plekken.

Landen die zich (nog) niet gekwalificeerd hebben zijn bijvoorbeeld Rusland, Zweden, Portugal en Italië. En dat de laatstgenoemde voorlopig afwezig is, kun je best een aderlating noemen. Italië kroonde zichzelf afgelopen zomer in Engeland nog tot Europees Kampioen, maar kreeg het niet voor elkaar om zich direct te plaatsen voor het WK.

Deze landen zijn nog in de race voor het WK voetbal

De meeste Europese voetbalgrootmachten zijn aanwezig tijdens het toernooi, maar welke Niet-Europese afwezigen zijn er en welke kunnen zich nog kwalificeren? Hierbij kun je denken aan landen zoals Mexico, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, Chili, Egypte en Marokko. Deze landen maken nog kans op een plek bij de laatste 32 voor het toernooi dat plaatsvindt van 21 november tot 18 december. Wie zich wél plaatst, speelt in acht verschillende stadions die verspreid liggen in vijf steden in Qatar. Komende zomer wordt het speelschema bekend gemaakt en dan weten we wanneer Nederland voor het eerst speelt en tegen wie. Meer informatie over de wedstrijden vind je op deze website.

WK voetbal in de toekomst om de twee jaar