Omstreden Valieva faalt in vrije kür, kunstrijtitel Sjtsjerbakova

De Russische Anna Sjtsjerbakova heeft de olympische titel veroverd in het kunstrijden. Ze bleef met 255,95 punten haar landgenote Alexandra Trusova (251,73) en de Japanse Kaori Sakamoto (233,13) voor. De van dopinggebruik beschuldigde Russische deelneemster Kamila Valieva, die na de korte kür nog aan de leiding ging, faalde tijdens haar uitvoering en eindigde op de vierde plaats. Door dit resultaat kan de medaille-uitreiking van dit onderdeel doorgaan.

Valieva kwam bij de Olympische Spelen van Beijing toch in actie, ondanks dat ze in december positief testte op verboden middelen in Rusland. Dat kwam pas vorige week naar buiten nadat de 15-jarige met de Russische ploeg het goud in de landenwedstrijd had veroverd. Valieva bleek aanvankelijk te zijn geschorst, maar het Russische antidopingbureau had die straf ingetrokken. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het wereldantidopingagentschap WADA en de internationale schaatsunie ISU tekenden bezwaar aan tegen haar deelname aan de individuele wedstrijd, maar het sporttribunaal CAS wees dat af.

Valieva was de beste op de korte kür. Het IOC besloot dinsdag dat er geen medailleceremonie zou komen in het geval Valieva op het podium zou eindigen na de vrije kür. Dat is omdat haar dopingzaak nog niet is afgehandeld. Ze heeft de gouden medaille uit de landenwedstrijd nog niet gekregen.

De Nederlandse deelneemster Lindsay van Zundert eindigde bij haar debuut op de Olympische Spelen op de 19e plaats. Ze klom, na de 22e plaats na het eerste onderdeel, nog enkele plaatsen na een sterke kür. Dat deed ze met een net wat hogere score dan bij de WK van vorig jaar.

Het optreden van de 17-jarige Brabantse tijdens haar vrije kür in het Capital Indoor Stadium werd donderdag beoordeeld met 116,57 punten. Twee dagen eerder noteerde Van Zundert tijdens de korte kür 59,24 punten, waardoor ze bij de Spelen uitkomt op een totaalscore van 175,81. Zo goed presteerde Van Zundert nog niet eerder. Bij de WK kwam ze uit op 174,50 punten.