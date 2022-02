Wüst over laatste race: het was meer vechten dan schaatsen

De laatste race van Ireen Wüst op de Olympische Spelen verliep allesbehalve naar tevredenheid van de zesvoudig olympisch kampioene. “Ik zou deze rit wel over willen doen”, zei de 35-jarige Brabantse in een eerste reactie bij de NOS. “Bij de start viel ik voorover, de eerste 50 meter had ik daardoor alleen maar missers. Het was meer vechten dan schaatsen.”

Wüst, die vorige week in Beijing haar olympische titel op de 1500 meter prolongeerde, sloot de 1000 meter af in 1.15,11. Het betekende de zesde plaats, op een halve seconde van het podium. “Ik gun het Brittany heel erg”, zei Wüst over de Amerikaanse Brittany Bowe, die in 1.14,61 brons pakte. “Als ik een goede 1000 meter had neergezet en iets speciaals had gedaan vandaag, dan had dat er voor mij ook ingezeten. Op de 1000 meter mag je geen foutjes maken en dat deed ik wel. Ik wilde te graag. Bij de start ging ik ‘over mijn punten’. Daarna was ik een soort oude Wüst die achter de feiten aanliep.”

Wüst sluit haar carrière af met dertien medailles op vijf Olympische Spelen. Ze werd in Beijing de eerste wintersporter die op vijf verschillende Spelen een gouden medaille pakte. “Ik besef nog niet echt dat dit mijn laatste olympische race was. Maar na zestien jaar is het echt mooi geweest. Ik ga over vier jaar naar de Spelen om iedereen aan te moedigen.”