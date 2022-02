Zweden passeert Nederland op medaillespiegel Spelen

Dankzij een gouden medaille voor freestyleskiester Sandra Näslund op de skicross is Zweden Nederland gepasseerd op de medaillespiegel van de Olympische Winterspelen in Beijing. Het was voor Zweden de zevende olympische titel deze Winterspelen. Het land staat nu vierde in het medailleklassement.

Nederland neemt met zes gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles nu de zevende plaats in op de medaillespiegel. Donderdag heeft TeamNL nieuwe medaillekansen op de 1000 meter voor de schaatssters.

Noorwegen blijft de ranglijst aanvoeren met in totaal 28 medailles, waarvan dertien gouden. Daarachter volgen Duitsland met tien keer goud en de VS met acht gouden plakken. Zweden en China staan beide op zeven olympische titels.