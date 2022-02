Bergsma en Kramer: massastart moet je ook op intuïtie schaatsen

Jorrit Bergsma en Sven Kramer vormen een ongewoon koppel zaterdag op de massastart, het laatste schaatsonderdeel op de Olympische Spelen van Beijing. Niet eerder hebben de twee stayers uit de concurrerende ploegen Zaanlander en Jumbo-Visma samen meegedaan aan het teamonderdeel. Van samen trainen is ook geen sprake geweest, vertelden beide schaatsers.

Om de finale van de massastart te rijden, moeten Bergsma en Kramer zich op dezelfde dag daar eerst nog voor kwalificeren via de halve finales. “Het allerbelangrijkst is dat we eerst in de finale komen”, zei Kramer, die zich vier geleden op de Spelen van Pyeongchang al plaatste voor de finale op dit onderdeel. Daar hielp hij Koen Verweij aan brons tijdens de eerste editie van de massastart op de Olympische Spelen.

Het strijdplan hoe de schaatsers het in de finale gaan aanpakken, moet nog geschreven worden, beamen beide schaatsers. “Daar kun je een heel plan voor bedenken en dan kan de koers heel anders lopen”, zo relativeerde Kramer het belang ervan. “Je moet het ook een beetje op intuïtie doen en natuurlijk heb ik daar niet veel ervaring in, ik ben de eerste die dat toegeeft.”

Ook Bergsma ziet het niet als een probleem dat de mogelijke scenario’s voor de finale nog niet zijn doorgenomen. “Dit is een wedstrijd die je niet kunt kopiëren in de training. Het beste is wedstrijden met elkaar rijden zodat je steeds minder foutjes maakt. Maar dat hebben we niet kunnen doen.” Communiceren op het ijs is volgens de 36-jarige Fries tijdens de wedstrijd ook best lastig. “In die zestien rondjes gaat het heel snel voorbij. Keuzes moet je ook op intuïtie maken”, aldus Bergsma.

Volgens de wereldkampioen massastart van 2020 moeten de verwachtingen niet te hoog zijn. “Het gaat heel lastig worden. We zijn niet de favoriet. Misschien biedt dat wel kansen. We zullen onze momenten moeten pakken, maar moeten ook geluk hebben.” In een mogelijke massasprint gaat het volgens Bergsma heel moeilijk worden tegen snelle mannen als de Zuid-Koreaanse titelverdediger Lee Seung-hoon, de Amerikaanse wereldkampioen Joey Mantia en Europees kampioen Bart Swings. Hoe anders is het bij de vrouwen, waar Europees kampioene Irene Schouten en wereldkampioene Marijke Groenewoud de topfavorieten zijn.

Bergsma heeft er in ieder geval zin in, zei hij. Bij Kramer duurde het wat langer voor hij antwoord gaf op die vraag. “Ja, anders was ik er niet geweest. Ik had ook het vliegtuig naar huis kunnen pakken.”