Winnaarstype Krol zette met mental coach laatste stap naar goud

Thomas Krol is in de eerste plaats ontzettend blij met het behalen van goud op de 1000 meter bij de Spelen van Beijing. Dat de rit van zijn beste vriend en ploeggenoot Kai Verbij door een moeizame wissel mislukte, vindt hij heel erg voor hem, maar het maakt zijn eigen geluk niet minder. “Ik ben hier voor mezelf en wil zelf goud winnen. Daarvoor moet je soms ego├»stisch zijn. Mijn droom is uitgekomen en dat is voor mij op dit moment het allerbelangrijkste.”

Hij was altijd een beetje de aardige topsporter, soms iets te sociaal, zegt hij zelf. “Ik gaf voorrang op een kruising waar het niet hoefde en vier jaar geleden zei ik dat ik het begreep als Verbij, die geblesseerd was op het kwalificatietoernooi, ‘mijn’ plek voor de Spelen van Pyeongchang kreeg.” Daardoor miste hij zelf de Spelen in Zuid-Korea.

Krol (29) stapte over naar de ploeg van Jac Orie, waar hij uitgroeide tot het winnaarstype dat hij nu is. “Ik ben harder geworden, heb een beter programma gekregen en ben afgelopen najaar met een mental coach gaan werken om het laatste schepje erboven op te doen. Ik denk dat dat een mooie optelsom is geworden van de persoon die ik nu ben.”

Met destijds Kjeld en Sven Kramer ging het in de ploeg van Orie er wat anders aan toe voor Krol. “Het was ook geloven in eigen kunnen. Jac zei tegen mij dat ik kon winnen terwijl ik al blij was met een derde plek. Volgens Krol was dat een andere instelling. “Ik heb vaak een pak op mijn broek gehad van bijvoorbeeld Sven, die je even op scherp zet. In de loop van dat seizoen heb ik ook eens een grote bek teruggegeven zonder daarbij mezelf te verliezen. Op het juiste moment moet je je mannetje staan. Dat heb ik geleerd.” Toen hij in Heerenveen eind 2018 de 1500 meter won, opende dat echt zijn ogen. “Als ik aldus alles goed doe, kan ik van iedereen winnen. Dat is het begin geweest van iets heel moois”, zei hij.

De schaatser was aan het begin van dit seizoen het zelfvertrouwen een beetje kwijt na mindere trainingstesten. “Vervolgens werd ik door Hein Otterspeer vernederd bij een trainingswedstrijd. Dat zorgde voor negatieve energie en ik wilde me daartegen wapenen, ook met de Spelen in mijn achterhoofd. Want ik wist ik dat als ik hier zou staan de druk immens zou zijn.” Twee dagen geleden zat hij nog met zijn mental coach te bellen, voor tips om alle gedachten uit zijn hoofd te krijgen. “Ik mocht van haar voordat ik ging slapen tien minuten alles denken wat ik wilde. Na zeven minuten ben ik in slaap gevallen. Toen was mijn brein uitgeraasd en had ik rust. Dat was de laatste aanwijzing.”