De Bruin sluit Olympische Spelen in viermansbob af op 26e plaats

Bobsleeër Ivo de Bruin heeft zijn toernooi in de viermansbob op de Olympische Spelen in China afgesloten op de 26e plaats. De Nederlander leverde in de derde run met remmers Jelen Franjic, Janko Francjic en Dennis Veenker een plaats in ten opzichte van een dag eerder. Alleen de top 20 mag deelnemen aan de vierde en afsluitende run.

De Bruin ging in het Yanqing National Sliding Centre in de derde run naar beneden in 1.00,08. Dat was zijn langzaamste tijd van de drie afdalingen. Ook zijn start was met 5,13 seconden de langzaamste van de drie. De Zuid-Koreaanse bob van Suk Youngjin wist hem daardoor te passeren.

In het klassement staat De Bruin 4,83 seconden achter op de Duitser Francesco Friedrich, die na drie runs aan de leiding gaat. De titelverdediger heeft met een totaaltijd van 2.55,17 0,20 seconde voorsprong op zijn landgenoot Johannes Lochner en 0,65 op de Canadees Justin Kripps.

Het is voor De Bruin en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De piloot kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob. In de tweemansbob eindigde hij eerder deze week met remmer Jelen Franjic als 23e.