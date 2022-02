Kunstrijdster Van Zundert week na Spelen op Challenge Cup

Kunstrijdster Lindsay van Zundert zal een kleine week na het einde van de Winterspelen uitkomen op de Challenge Cup, een internationale wedstrijd die ook dient als Nederlands kampioenschap. De 17-jarige Brabantse eindigde vorige week als achttiende op de Spelen in Beijing. Ze was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Olympische Spelen sinds 1976. De wedstrijden worden vanaf donderdag gehouden in het IJssportcentrum van Tilburg. Van Zundert komt op zaterdag en zondag in actie.

Aan de Challenge Cup neemt een aantal buitenlandse rijders en rijdsters deel onder wie de Japanse Mai Mihara en de Amerikaan Ilia Malinin. Van Zundert neemt het om de nationale titel onder meer op tegen Niki Wories. Voor de Nederlandse deelnemers op de disciplines solorijden, paarrijden en ijsdansen is het NK tevens een kwalificatiemoment voor het WK kunstrijden van 21 tot en met 27 maart in het Franse Montpellier.

Het is de eerste keer dat de Challenge Cup in Tilburg wordt verreden.