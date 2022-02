Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij trainingen in Portugal een sleutelbeen gebroken. Dat laat hij weten op zijn sociale media. “Het gebeurde bij een val in de laatste sessie”, zo meldt hij. Hij zegt dinsdag in Barcelona te worden geopereerd. “Ik ga er alles aan doen zo snel mogelijk weer te kunnen racen.”

Het seizoen in de Moto-2 klasse begint over een kleine twee weken in Qatar. Bendsneyder hoopt daar bij te kunnen zijn.