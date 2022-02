Verstappen rijdt op eerste testdag F1 meeste ronden

Max Verstappen heeft op de eerste testdag ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Formule 1 de meeste kilometers gemaakt. De wereldkampioen reed woensdag op het circuit van Barcelona in totaal 147 ronden in de RB18. Bij eerdere presentatie was alleen een showmodel te zien, de Nederlander reed nu in de echte voor 2022 met onder meer de opvallende luchtinlaten (sidepods) naast de coureur.

Red Bull koos ervoor de Nederlander beide sessies te laten afwerken. Donderdag is teamgenoot Sergio ‘Checo’ aan de beurt. Om snelheid was het nog niet te doen. Verstappens beste ronde ging in 1.22,246, de negende tijd. Lando Norris was in de McLaren bijna 3 seconden sneller; voor wat dat in deze vroege fase waard is. Hij reed ook op andere banden dan de rest van het veld. Charles Leclerc en Carlos Sainz bleven in hun Ferrari het dichtst in zijn buurt, binnen een seconde.

“Vandaag ging het erom veel ronden te maken, te wennen aan de auto en een beeld te krijgen hoe de auto zich gedraagt. Alles werkte prima, dus het was een goede start”, reageerde Verstappen op verstappen.nl. “We gaan vanavond bekijken wat we al kunnen leren en meenemen naar morgen, wanneer Checo in de auto zit.”

Lewis Hamilton (Mercedes) verscheen na zijn lange en stille winterpauze, die hem naar eigen zeggen zeer goed is bevallen, ook op de baan en liet het in de middaguren bij 50 ronden. De beste ging in 1.20,929. Zijn nieuwe teamgenoot George Russel reed een tikkeltje harder. Hamilton verklaarde voordat hij in zijn bolide stapte zich frisser dan ooit te voelen.

Voor Alpha Romeo leverde de eerste testdag weinig op. Robert Kubica voltooide slechts negen ronden, met Valtteri Bottas achter het stuur ging het ’s middags maar iets beter. Ook Haas sprokkelde maar weinig bruikbare gegevens bijeen. Nikita Mazepin kreeg problemen met de brandstoftoevoer en Mick Schumacher kwam door een beschadiging aan de carrosserie ook niet verder dan 22 ronden.