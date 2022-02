IOC wil geen internationale sportwedstrijden meer in Rusland

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft alle internationale sportbonden gevraagd geen evenementen meer in Rusland of Belarus te laten plaatsvinden. Die moeten volgens het overkoepelende sportcomité allemaal worden verplaatst of geannuleerd vanwege de Russische inval in Oekraïne. Ook wil het IOC dat op sportevenementen niet meer de vlaggen van Belarus en Rusland worden getoond en dat hun volksliederen niet meer te horen zijn.

Volgens het IOC zijn met de inval regels geschonden uit het Olympisch Bestand. Daarin hebben VN-landen, waaronder Rusland, afgesproken om de vrede te bewaren, in ieder geval in de periode van zeven dagen voor de start van de Olympische Spelen tot zeven dagen na de Paralympische Spelen. De Olympische Spelen van Beijing zijn net voorbij, maar de Paralympische Spelen moeten nog beginnen.

In een statement op de website heeft het IOC verder gezegd solidair te zijn met Oekraïne. Het comité heeft een werkgroep opgezet die humanitaire hulp probeert te geven aan de sporters in dat land.

Rusland viel eerder deze week Oekraïne in. Om die reden werd Sint-Petersburg eerder op vrijdag al de Champions League-finale ontnomen en werd de Grote Prijs van Rusland voor dit jaar van de Formule 1-kalender gehaald.