Mercedes productief en snel op laatste testdag in Barcelona

Voor het Formule 1-team van Mercedes is de laatste testdag in Barcelona productief geweest. De Britse coureurs George Russell (ochtend) en Lewis Hamilton (middag) kwamen samen tot 159 rondjes. Daarmee legde Mercedes meer rondes af dan Max Verstappen woensdag in de Red Bull-auto (147). De Mercedes-coureurs waren zowel in de ochtend als de middag het snelste, al zijn de rondetijden slechts bijzaak tijdens de testdagen.

Hamilton kwam in de afsluitende middagsessie tot 93 ronden, Russell reed er 66 in de ochtend. Ook noteerde Hamilton met 1.19,138 de beste rondetijd, een tiende sneller dan zijn nieuwe teamgenoot. Wereldkampioen Verstappen kwam in een rommelige ochtendsessie met vijf rode vlaggen tot 59 ronden. In de middag reed zijn Mexicaanse teamgenoot bij Red Bull, Sergio PĂ©rez, naar de derde tijd van de dag achter de Mercedessen.

De teams van AlphaTauri, Alpine, Aston Martin en Haas kwamen na de lunchpauze door uiteenlopende problemen helemaal niet meer de baan op. Ook Valtteri Bottas, oud-coureur van Mercedes, zal niet tevreden zijn over de eerste testdagen bij zijn nieuwe team Alfa Romeo. In drie dagen reed de Fin maar 54 ronden.

In Barcelona probeerden de renstallen sinds woensdag hun wagens uit voor het nieuwe seizoen. De Formule 1-auto’s zijn deze winter flink veranderd vanwege nieuwe technische richtlijnen. De eerste Grand Prix van het seizoen vindt op 20 maart plaats in Bahrein. Daaraan voorafgaand wordt op het Bahrain International Circuit eerst nog een tweede testsessie van drie dagen gehouden (10 tot en met 12 maart).