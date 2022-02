Tsjechische skiester Ledecka wint afdaling in Crans Montana

De Tsjechische skiester Ester Ledecka heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Crans Montana de afdaling gewonnen. De 26-jarige Ledecka finishte in 1.30,17 en was daarmee 0,21 sneller dan de Noorse Ragnhild Mowinckel. De Oostenrijkse Cornelia Hütter werd derde met een achterstand van 0,42 op de winnares.

Ledecka pakte eerder deze maand nog de olympische titel bij het snowboarden, op de parallelreuzenslalom. Ze was ook titelhoudster in de super-G in het alpineskiën, maar daarin eindigde ze in China als vijfde.

De Zwitserse olympisch kampioene afdaling Corinne Suter moest in Crans Montana genoegen nemen met de tiende plaats, op 1,22 van Ledecka. De Italiaanse Sofia Goggia, de nummer 1 in de wereldbeker afdaling, werd twaalfde.