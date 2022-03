Jumbo-Visma laat ongevaccineerde Hofstede weer koersen

Wielerploeg Jumbo-Visma gaat Lennard Hofstede weer opstellen in wedstrijden. Dat bevestigt een woordvoerder van de ploeg naar aanleiding van berichtgeving op de site Wielerflits. De renner uit Poeldijk is de afgelopen maanden niet mee geweest met de ploeg naar trainingsstages in Spanje. Hofstede heeft zich niet laten vaccineren tegen corona en de ploegleiding achtte het in het licht van de besmettingscijfers niet verstandig hem mee te nemen.

De ploeg wilde met die maatregel de renner zelf en ook zijn ploeggenoten beschermen tegen een besmetting met het virus. Bovendien zou hij de nodige beperkingen met reizen ondervinden. Nu de situatie rond corona ten goede lijkt te zijn veranderd, gaat Hofstede weer koersen, vermoedelijk later deze maand.