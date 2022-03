Russen en Belarussen onder neutrale vlag op Paralympics

Sporters uit Rusland en Belarus mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen in Beijing, maar alleen onder neutrale vlag. Hun medailles worden niet opgenomen in de medaillestand. Dat heeft het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) woensdag besloten. Het is de sanctie voor de inval van Rusland in Oekraïne.

“Ze zullen meedoen onder de paralympische vlag en niet worden opgenomen in de medailletabel”, aldus het IPC in een verklaring. De Paralympische Winterspelen beginnen vrijdag en eindigen op 13 maart.

Het IPC wijkt af van de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om alle sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale wedstrijden en toernooien. Alleen als het door heel bijzondere omstandigheden echt niet anders kan, houdt het IOC de mogelijkheid open om ze als neutrale sporters toe te laten.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF onderschreef de oproep van het IOC om de Russen en Belarussen te weren van het sportveld en drong aan op een soortgelijke sanctie voor de Paralympics. Chef de mission Esther Vergeer en technisch directeur Maurits Hendriks van TeamNL lieten woensdag nog van zich horen vanuit Beijing. “Het is afschuwelijk wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. Onze gedachten zijn bij iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. De Paralympische Spelen hier in Beijing bieden de sportwereld een podium om een stem te laten horen. Wij rekenen op consequenties voor Rusland.”

Het IPC verwees voor de motivering van zijn besluit naar de nieuwe grondwet van de paralympische beweging, die iets meer dan drie maanden geleden is aangenomen. “Bij de beslissing over de te nemen maatregelen heeft het bestuur zich laten leiden door de kernbeginselen van het IPC, waaronder het streven naar politieke neutraliteit en onpartijdigheid, en een onwankelbaar geloof in de kracht van sport om veranderingen teweeg te brengen.”