Heel TeamNL blij met uitsluiting paralympiërs Rusland en Belarus

De Nederlandse ploeg op de Paralympische Spelen is blij dat Russische en Belarussische sporters toch niet mee mogen doen aan het evenement, dat vrijdag begint. TeamNL had samen met andere ploegen geprotesteerd tegen het eerdere besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om de sporters uit de landen, die betrokken zijn bij het militair binnenvallen van Oekraïne, onder neutrale vlag te laten meedoen. Een dag later werden de Russen en Belarussen toch uitgesloten.

Chef de mission bij TeamNL, Esther Vergeer, wilde maandag nog dat Russen gewoon mee zouden kunnen doen. “Maar de oorlog wordt zo hevig en gaat over alle grenzen heen, dat we ook alles aan moeten grijpen om de boodschap duidelijk te maken. Ook de sportwereld moet daarin mee. Normaal wil je politiek en sport niet met elkaar vermengen, maar daar komen we nu niet onderuit.”

Ook de acht Nederlandse paralympiërs vonden dat, zegt Vergeer. “Het geluid dat ik hoorde was: ‘de Russische sporters zijn goede gasten en hebben hier ook goed voor getraind. Maar wat in Oekraïne gebeurt, moeten we een halt toeroepen.” Het onderwerp houdt de sporters bezig, maar ze willen zich er ook voor kunnen afsluiten. “Ze willen hier ook hun beste prestatie ooit neerzetten.”