Schaatsers Krol en Leerdam beginnen aan WK sprint in Hamar

De langebaanschaatsers beginnen donderdag in het Noorse Hamar aan een vierdaagse WK waarin eerst om de wereldtitels sprint en daarna om de wereldtitels allround wordt gestreden. Onder anderen olympisch kampioen Thomas Krol en Jutta Leerdam, winnares van zilver op de Spelen van Beijing, behoren tot de favorieten die op de eerste dag in actie komen.

Op de WK sprint komen voor Nederland behalve Krol en Leerdam ook Kai Verbij, Tijmen Snel, Femke Kok en Michelle de Jong uit. Verbij werd in 2017 al eens wereldkampioen sprint. Bij de mannen is de Japanner Tatsuya Shinhama de titelverdediger. De kampioen van 2020 bij de vrouwen, Miho Takagi, ontbreekt. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter start in Hamar zaterdag in het allroundtoernooi.

De schaatsers uit Rusland en Belarus zijn door de Internationale Schaats Unie (ISU) uitgesloten van deelname als gevolg van de inval in Oekraïne.

De wedstrijden donderdag in het Vikingskipet van Hamar beginnen om 17.30 uur.