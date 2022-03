Tennisster Arantxa Rus verliest in tweede ronde in Lyon

Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het WTA-toernooi van Lyon. Ze verloor op het Franse indoortoernooi in de tweede ronde met 6-4 6-4 van Zhang Shuai, die als achtste geplaatst is.

De 31-jarige Rus wist de opslaggame van de nummer 64 van de wereld geen enkele keer te winnen en stond twee keer haar eigen servicegame af. Na een uur en 33 minuten had Zhang de zege binnen.

Rus, de mondiale nummer 63, heeft dit seizoen pas twee zeges geboekt op het hoogste niveau. Vorige week won ze een duel in Doha.