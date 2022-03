Jokic leidt Nuggets in NBA met 46 punten langs Pelicans

Basketballer Nikola Jokic heeft zijn ploeg Denver Nuggets in de NBA met 46 punten langs New Orleans Pelicans geleid. Het werd na overtime 138-130 in Denver, waar Jokic 30 van zijn punten in het vierde kwart en de verlenging maakte.

De 27-jarige Jokic nam behalve bijna 50 punten ook 12 rebounds en 11 assists voor zijn rekening, waarmee hij een zogenoemde triple-double – alle statistieken in de dubbele cijfers – noteerde. Het was voor de Serviër al zijn 17e triple-double van het seizoen.

Na de reguliere speeltijd was de stand 124-124. In het eerste kwart hadden de Nuggets nog een voorsprong van 21 punten, maar in het tweede en derde kwart waren de Pelicans een stuk sterker. In de slotfase bewees de sterke Jokic zijn waarde. Met nog iets minder dan 15 seconden op de klok maakte hij er met een dunk 123-122 van, waarna Brandon Ingram (38 punten) de marge toch weer op twee bracht. Met twee vrije worpen dwong Jokic toch een verlenging af.

Denver Nuggets staat zesde in de Western Conference, de Pelicans bezetten de tiende plaats.