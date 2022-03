Schorsing en extra boete voor tennisser Zverev na wangedrag

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft een voorwaardelijke schorsing van acht weken gekregen plus nog een boete van 25.000 dollar (23.000 euro). Die straf van de tennisassociatie ATP komt boven op de boete van 35.000 euro die de nummer 3 van de wereld al eerder was opgelegd voor zijn wangedrag eind februari bij het tennistoernooi in het Mexicaanse Acapulco.

Zverev misdroeg zich na afloop van een verloren partij in het dubbelspel. Na het laatste punt sloeg hij meermaals met zijn racket tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter agressief toesprak. Hoewel hij na het incident omstandig zijn spijt betuigde, kon hij de zware sancties niet ontlopen. De proeftijd is 12 maanden. Het betekent dat wanneer de olympisch kampioen zich het komende jaar nog een keer misdraagt, de acht weken schorsing ingaat.