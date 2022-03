Eerste geplaatste Krejcikova meldt zich af voor Indian Wells

De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova, de nummer 2 van de wereld, heeft zich afgemeld voor Indian Wells. De 26-jarige Krejcikova zou na de eerdere afzegging van Ashleigh Barty als eerste geplaatst zijn. Ze ondervindt hinder van een armblessure.

“Ik heb zo nu en dan last van mijn arm sinds het toernooi van Doha en afgelopen nacht is het erger geworden. Samen met mijn team heb ik de lastige beslissing genomen om me terug te trekken”, zei Krejcikova, die vorig jaar Roland Garros wist te winnen. Op Indian Wells, dat eenmalig in oktober werd gespeeld, haalde ze de vierde ronde.

De Australische Barty, de mondiale nummer 1, meldde zich vorige week af omdat ze “niet voldoende hersteld is na de Australian Open”. Ze pakte begin dit jaar de titel in eigen land.

Indian Wells begint woensdag voor de vrouwen. Arantxa Rus neemt het dan in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse wildcardspeelster Katie Volynets.