Groener vertrekt als bondscoach handbalvrouwen Duitsland

Henk Groener vertrekt per direct als bondscoach van de handbalvrouwen van Duitsland. De Nederlander kon met zijn werkgever geen overeenstemming bereiken over verlenging van zijn in april aflopende contract. Groener was sinds januari 2018 in functie bij de Duitse bond.

“We wilden graag met Groener verder”, zo liet de Duitse handbalbond in een verklaring weten. “Helaas konden we inhoudelijk niet tot overeenstemming komen. We gaan daarom op zoek naar een opvolger.”

Groener is onder meer ook voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen.