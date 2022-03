Verstappen rijdt op tweede testdag in Bahrein tweede tijd

Max Verstappen heeft in de middagsessie van de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein de derde tijd neergezet. De wereldkampioen reed in zijn Red Bull-auto op zachte banden een rondje van 1.34,011, net achter de tijd van Carlos Sainz in zijn Ferrari (1.33,532). Kevin Magnussen sloot de dag af als snelste. De Deen mocht in zijn Haas een uur langer doorgaan dan de andere coureurs en dook met 1.33,207 nog onder de tijden van Sainz en Verstappen.

Lewis Hamilton zette in zijn Mercedes uiteindelijk de vijfde tijd neer (1.34,141).

De wereldkampioen kwam in zijn Red Bull-auto tot 86 rondes. Sainz reed in totaal 60 ronden en Lewis Hamilton reed er 60. Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc reed in de ochtendsessie ook al 54 ronden in de Ferrari. De Japanner Yuki Tsunoda reed over de hele dag de meeste ronden. Hij kwam in zijn AlphaTaquri tot 120 ronden.

Kevin Magnussen was voor het eerst terug in de Haas. De Deen is de vervanger van de weggestuurde Rus Nikita Mazepin. Het F1-team Haas mocht vrijdag een uur langer op de baan blijven, omdat het materiaal van het team pas laat was gearriveerd, vanwege een technisch probleem bij het vrachtvliegtuig. Terwijl alle andere auto’s van de baan waren verbeterde Magnussen zich van de negende naar de beste tijd.

Zaterdag volgt nog een testdag. Dan zullen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez het werk bij Red Bull verdelen.