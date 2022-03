Hamilton verwacht geen zege in Bahrein: Mercedes mist snelheid

Lewis Hamilton tempert de verwachtingen in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes verwacht niet dat hij volgend weekeinde de openingsrace in Bahrein wint. “Iedereen kan zien dat we momenteel niet de snelsten zijn”, zei Hamilton op de laatste dag van de testraces in Bahrein. “Het lijkt erop dat Ferrari het snelst is en dan volgt Red Bull. Daarna komen wij misschien of McLaren. We staan in ieder geval niet bovenaan.”

Vorig jaar liet Hamilton zich in soortgelijke bewoordingen uit, om vervolgens de eerste race van het jaar te winnen. De Formule 1 heeft echter de regels op het gebied van aerodynamica zodanig gewijzigd voor dit seizoen dat de auto’s er totaal anders uit zien. Aan de nieuwe Mercedes is opvallend hoe smal de zogeheten sidepods voor de luchtinlaat zijn.

“Onze auto heeft potentie, maar we moeten nog veel te weten komen om eruit te halen wat erin zit. Er zijn nog wat hordes te nemen en ik denk dat we deze keer voor grotere uitdagingen staan. Ik heb begrepen dat we nog heel wat meer snelheid moeten vinden”, aldus de 37-jarige Brit, die vorig jaar in de bizarre slotrace in Abu Dhabi tot zijn verbijstering Max Verstappen de wereldtitel zag veroveren.

Hamilton reed zaterdagochtend op het circuit van Sakhir 78 ronden en hij noteerde de negende tijd. De Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull zette de beste rondetijd neer: hij was ruim 3 seconden sneller.