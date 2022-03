Chepngetich loopt tweede tijd ooit op marathon met alleen vrouwen

De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich is in de marathon van Nagoya net boven het wereldrecord gebleven in een race alleen voor vrouwelijke hardlopers. Ze won de wedstrijd over 42,195 kilometer in de Japanse stad in 2.17.18, de tweede tijd ooit. Ze was 17 seconden langzamer dan de beste tijd ooit gelopen door Mary Keitany in Londen in 2017 (2.17.01).

Chepngetich verdiende met haar winst 250.000 dollar (omgerekend 229.000 euro), de grootste geldprijs ooit voor een vrouw in een marathon.

De regerend wereldkampioene nam al vroeg in de race de benen en leek aan een lange solo te beginnen. De Israƫlische Lonah Chemtai Salpeter wist echter geleidelijk aan het gat kleiner te maken en sloot na 30 kilometer aan. Op een helling na 34 kilometer versnelde Chepngetich en loste ze Salpeter, die in de slotkilometers nog veel tijd verspeelde en in 2.18.45 als tweede over de finish kwam.

Het wereldrecord bij de vrouwen in een gemengde marathon ligt scherper. Dat staat met 2.14.04 op naam van de Keniaanse Brigid Kosgei.