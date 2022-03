American footballspeler Tom Brady gaat toch nog een seizoen door

American footballspeler Tom Brady stelt het einde van zijn carrière toch nog een jaar uit. De quarterback kondigde zondag aan dat hij terugkeert en opnieuw gaat spelen voor zijn club Tampa Bay Buccaneers. In februari had hij juist nog aangekondigd een punt achter zijn illustere loopbaan te zetten.

“De afgelopen twee maanden heb ik me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is, en niet op de tribune. Die tijd zal ooit komen, maar nu nog niet. Ik hou van mijn teamgenoten en ik hou van mijn familie die mij steunt. Zij maken dit allemaal mogelijk. Ik kom terug naar Tampa voor mijn 23e seizoen. Onafgemaakte zaken LFG”, schreef hij op Twitter. ‘LFG’ staat voor: Let’s freaking go.

De 44-jarige zevenvoudig winnaar van de Super Bowl stelde in februari dat hij stopte om zich te focussen op zijn familie en zijn gezondheid. Brady noemde zijn besluit toen al een moeilijke beslissing, maar hij zei: “Ik voel dat ik me niet meer 100 procent competitief kan inzetten. Ik heb genoten van mijn NFL-carrière, en nu is het tijd om mijn tijd en energie te richten op andere dingen die mijn aandacht vragen.”

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de National Football League (NFL). Hij hielp de New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl. En hij leidde in 2021 ook de Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap.

Brady liet het afgelopen seizoen zien dat hij zelfs op 44-jarige leeftijd nog altijd tot de absolute top behoort. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster stond ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal). Tampa Bay Buccaneers werd in de play-offs echter uitgeschakeld door de latere finalist Los Angeles Rams, in een wedstrijd die pas in de slotseconde werd beslist.