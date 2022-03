KNSB stelt olympisch kampioene aan als bondscoach kunstrijden

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft Aljona Savchenko aangesteld als bondscoach kunstrijden. De olympisch kampioene van de Spelen van Pyeongchang 2018 bij het paarrijden gaat leidinggeven aan het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden, dat dit voorjaar in Heerenveen van start gaat. Savchenko, een Duitse van Oekraïense afkomst, heeft een contract getekend tot medio 2024.

De 38-jarige Savchenko was gespecialiseerd in het paarrijden. Ze veroverde vier Europese titels en zes wereldtitels. Hoogtepunt in haar loopbaan was het olympisch goud dat ze in 2018 won met haar Franse partner Bruno Massot. Bij eerdere Spelen veroverde ze tweemaal brons.

“Wij zijn trots dat Aljona voor ons gekozen heeft. Zij zal met haar schat aan internationale ervaring de kwaliteit van onze beste kunstrijders samen met de coaches bij onze verenigingen voor talentontwikkeling stevig kunnen verbeteren”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “De zoektocht naar de beste bondscoach duurde langer dan we hadden gewild. De animo voor deze functie was groot, maar zorgvuldigheid stond bij ons voorop.”