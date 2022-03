Nadal boekt 400e zege op masterstoernooi, Tsitsipas uitgeschakeld

Rafael Nadal heeft zijn 400e overwinning geboekt op een masterstoernooi. De 21-voudig grandslamkampioen bereikte ten koste van de Brit Dan Evans de vierde ronde van Indian Wells, dat ook wel bekend staat als het vijfde grandslamtoernooi: 7-5 6-3.

“Ik wist daar helemaal niets van, maar dat zijn natuurlijk mooie cijfers”, zei de 35-jarige Nadal, die dit jaar nog ongeslagen is. Hij heeft al zeventien overwinningen staan in 2022.

Tegen Evans kwam Nadal met 4-2 achter, maar hij won vervolgens acht van de negen daaropvolgende games. Na een uur en 43 minuten maakte hij het af met een overtuigende lovegame.

De als vierde geplaatste Nadal is de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit. De als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev verloor in drie sets van de Fransman Gaël Monfils en Alexander Zverev, de als derde geplaatste Duitser, moest eerder zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tommy Paul. Novak Djokovic, die als tweede geplaatst zou zijn, trok zich vlak voor het toernooi terug omdat de Serviër ongevaccineerd de Verenigde Staten niet in zou mogen.

De als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas liet zich na een sterke start verrassen door de Amerikaan Jenson Brooksby. Het werd 1-6 6-3 6-2 voor de nummer 43 van de wereld, die in de vorige ronde al Karen Chatsjanov kansloos had gelaten.

Een jaar geleden stond de 21-jarige Brooksby nog buiten de top 250. “Je weet op dat moment nooit wat er gaat gebeuren. Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar het enige wat je kunt doen is wat je in de hand hebt. Ik wist in mijn hoofd dat ik het spel had om hier te staan en er is niets zo mooi als het hier waar te maken”, zei Brooksby, die nooit eerder van een speler uit de mondiale top 5 wist te winnen.