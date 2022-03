Hamilton: Ferrari en Red Bull nu van ander niveau

Lewis Hamilton was opvallend genoeg best tevreden met zijn vijfde plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, zijn slechtste klassering op het circuit van Sakhir sinds 2009. De zevenvoudig wereldkampioen had rekening gehouden met een nog minder resultaat. “Ik ben trots op wat we hebben gepresteerd, gezien de problemen die we afgelopen week hadden”, zei de kopman van Mercedes.

De nieuwe W13 van de Duitse renstal is voorlopig niet zo dominant als zijn voorgangers. Hamilton zat in de kwalificatie bijna zeven tienden van een seconde achter Charles Leclerc, die in de Ferrari poleposition veroverde. Ferrari, met Carlos Sainz op de derde plek, en Red Bull met Max Verstappen en Sergio PĂ©rez op respectievelijk plek twee en vier, hebben vooralsnog een snellere auto dan Mercedes.

“De jongens voor ons zijn op dit moment van een ander niveau”, zei Hamilton. “Hopelijk kan ik ze in de race in ieder geval bijhouden en met ze vechten. We zijn niet snel genoeg om te winnen, maar dat zei ik voor dit weekeinde al. Het zag er vorige week na de testdagen uit dat we nog verder achter lagen, maar we hebben deze week wat verbeteringen kunnen doorvoeren. We zitten wat dichter bij de top. Hopelijk kunnen we volgende week weer een stap zetten en beetje bij beetje de jacht inzetten op de jongens voor ons. Ik weet dat het een lange, lange weg is, maar ik houd van uitdagingen.”

George Russell, de nieuwe teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, eindigde in de kwalificatie als negende.