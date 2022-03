Verstappen mist pole, maar denkt dat hij race kan winnen

Max Verstappen denkt dat hij zondag een goede kans maakt om de openingsrace van de Formule 1 in Bahrein te winnen. Ook al liep de kwalificatie niet helemaal lekker voor de wereldkampioen en miste hij net poleposition, hij heeft wel vertrouwen in zijn Red Bull-auto. “Het zit er in. Ik heb een goede racewagen die stabiel aanvoelt en goed op de banden gaat. Dat is belangrijk”, zei de Nederlandse coureur.

Verstappen zette in de kwalificatie de tweede tijd neer. Charles Leclerc was net wat sneller in zijn Ferrari. “Maar dat verraste mij niet, ik wist dat het close zou worden met Ferrari en dat het zou aankomen op details”, zei Verstappen. “Ik had in de tweede kwalificatiesessie een heel goed gevoel, maar in de derde kwam het er net niet allemaal lekker uit. Toch is de tweede startplek een goed begin. Het is pas de eerste grand prix en we hebben een competitieve auto.”

Verstappen klokte veruit de snelste ronde in de tweede van de drie sessies. De Red Bull zag er zo explosief uit, dat het veroveren van poleposition voor de hand lag. “Mijn eerste run in Q3 ging niet helemaal lekker, ik had niet de goede balans. Op dit circuit is die altijd wel lastig te vinden. Voor de tweede run maakte ik een kleine correctie en die pakte op sommige punten goed uit en op andere punten niet. Het was een beetje wisselvallig”, zo analyseerde de wereldkampioen zijn twee rondjes op topsnelheid.

De coureur met startnummer 1 weet dat Red Bull nog niet de volmaakte auto heeft voor het kampioenschap. Door de grote regelwijzigingen op het gebied van aerodynamica zijn de Formule 1-auto’s zo anders gebouwd dat de teams voorlopig nog wel blijven zoeken naar verbeteringen. “Wij moeten blijven doorontwikkelen en doorkrijgen hoe we de auto nog sneller kunnen krijgen. De andere teams doen dat ook.”

Om die reden vlakt Verstappen ook Mercedes niet uit. De nieuwe auto’s van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en George Russell kwamen in Bahrein duidelijk nog snelheid tekort, maar dat zal niet zo blijven, verwacht de Nederlander. “Je ziet dat hun auto een beetje stuitert en niet makkelijk te rijden is. Mercedes heeft absoluut wat uit te zoeken, maar ik weet ook hoe snel zij hun auto kunnen ontwikkelen en dan zijn ze er ineens weer bij. Ik weet inmiddels ook hoe moeilijk ze te verslaan zijn.”