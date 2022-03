Goud polsstokhoogspringer Duplantis met wereldrecord, Vloon 5e

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft bij de WK indoor in Belgrado goud gepakt in een wereldrecord. De 22-jarige Zweed was na een sprong van 6,05 meter al zeker van het goud, maar verbeterde daarna nog zijn eigen wereldrecord naar 6,20 meter. Daarmee sprong hij een centimeter hoger dan eerder deze maand in Belgrado (6,19 meter).

Menno Vloon eindigde als gedeeld vijfde. De 27-jarige Noord-Hollander kwam in Belgrado niet over 5,85 meter. De Nederlands kampioen was eerder over hoogtes van 5,45 meter, 5,60 meter en 5,75 meter gesprongen.

Thiago Braz uit Braziliƫ sprong als enige andere atleet over 5,95 meter en pakte het zilver. Op 6,05 meter mislukten drie pogingen van de Braziliaan. De Amerikaan Christopher Nilsen pakte het brons.