Nederlandse handballers strijden met Portugal om WK-ticket

De Nederlandse handballers strijden volgende maand met Portugal om deelname aan het WK van volgend jaar. Portugal versloeg Zwitserland in de eerste fase van de kwalificatie en plaatste zich zo voor de play-offs. Begin dit jaar werd bij de loting al duidelijk dat Oranje het in de play-offs zou opnemen tegen de winnaar van Portugal – Zwitserland.

De Portugezen wonnen hun thuiswedstrijd met 33-26 en zegevierden ook in de return op Zwitserse bodem (28-33). De play-off tegen Oranje begint op 14 april in Portimão, drie dagen later is het tweede duel in Eindhoven. De Nederlandse handballers deden alleen in 1961 mee aan het WK. Ze waren onlangs voor de tweede keer op rij present op het EK.

Nederland eindigde begin dit jaar op de Europese eindronde als tiende en mocht daarom de eerste fase van de WK-kwalificatie overslaan. Ook ontliep de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson zo sterke landen als Duitsland en IJsland. De organiserende landen Polen en Zweden en de regerend wereldkampioen Denemarken waren al zeker van deelname aan het WK, dat volgend jaar van 11 tot en met 29 januari wordt gehouden.