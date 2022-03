Zonder LeBron James verliezen de Lakers van de ‘Sixers’

Zonder de licht geblesseerde LeBron James hebben de basketballers van Los Angeles Lakers weer een nederlaag moeten incasseren in de NBA. Voor eigen publiek verloren de Lakers met 126-121 van Philadelphia 76ers. De zeventienvoudig kampioen uit LA staat nog net op een positie die recht geeft op deelname aan de voorronde van de play-offs, maar heeft weinig marge.

James, die klachten heeft aan zijn linkerknie, kwam wel nog even het veld op. De 37-jarige Amerikaan werd gehuldigd omdat hij afgelopen weekeinde opklom naar de tweede plaats op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. James passeerde Karl Malone en heeft nu alleen Kareem Abdul-Jabbar nog voor zich.

Bij de ‘Sixers’ was Joel Embiid de topscorer met 30 punten, James Harden kwam tot 24 punten. Bij de Lakers gooiden Russell Westbrook en Dwight Howard beiden 24 punten bij elkaar. De club uit LA staat in het westen op de negende plaats met 31 overwinningen tegenover nu 42 nederlagen. De nummers 7 tot en met 10 van de ranglijst moeten volgende maand via de voorronde een plek in de play-offs zien te bemachtigen. Philadelphia 76ers is met 45 zeges tegen 27 nederlagen in het oosten al vrijwel zeker van deelname aan de play-offs.