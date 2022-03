Leclerc net iets sneller dan Verstappen in eerste training Djedda

Wereldkampioen Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de tweede tijd genoteerd in zijn Red Bull. Charles Leclerc was net iets sneller in zijn Ferrari op het stratencircuit van Djedda. Het verschil in tijd was 0,116 seconde. De Monegask reed wel op de iets snellere zachte banden, terwijl Verstappen zijn beste tijd neerzette op de harde banden.

De Fin Valtteri Bottas reed in zijn Alfa Romeo de derde tijd; hij gaf 0,312 seconde toe op Leclerc, die afgelopen zondag de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein won. Lewis Hamilton klaagde tijdens de training over het ‘stuiteren’ van zijn Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen reed de negende tijd en was anderhalve seconde langzamer dan Leclerc.

Verstappen is uit op revanche op het snelle circuit van Djedda. Hij viel in Bahrein enkele ronden voor het einde van de race uit met technische problemen en scoorde zodoende nul punten voor het kampioenschap. De Limburger lag op de tweede plaats achter Leclerc toen de brandstoftoevoer richting de motor begon te haperen. “We moeten beter worden. Als we voor de titel willen strijden, kunnen we ons niet zulke races als in Bahrein veroorloven”, zei de Nederlandse kopman van Red Bull kort voor de eerste vrije training. Zijn team liet weten het euvel in het brandstofsysteem te hebben verholpen.

De eerste sessie in Saudi-Arabië verliep zonder grote incidenten. De training lag wel kort even stil nadat Lando Norris in zijn McLaren een muur had geraakt en er wat troep van de baan moest worden opgeruimd. De Deen Kevin Magnussen, die zondag verraste met de vijfde plaats in Bahrein voor het team van Haas, stond praktisch de hele sessie in de garage. Zijn auto had te kampen met een hydraulisch probleem.