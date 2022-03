Verstappen: het moet beter als we voor de titel willen strijden

Max Verstappen rekent op een sterk herstel van Red Bull in Saudi-Arabië. Het Formule 1-team beleefde vorige week een mislukte seizoensstart zonder punten in Bahrein. “We moeten beter worden. Als we voor de titel willen strijden, kunnen we ons niet zulke races als in Bahrein veroorloven”, zei de Nederlandse kopman van Red Bull voorafgaand aan de eerste vrije training op het circuit van Djedda.

De wereldkampioen moest vorige week drie rondes voor het einde zijn Red Bull-auto in de pits parkeren vanwege technische problemen. Verstappen lag op de tweede plaats achter Ferrari-coureur Charles Leclerc toen de brandstoftoevoer richting de motor begon te haperen, volgens Red Bull als gevolg van een vacuüm in de pompen. In de laatste ronde viel zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez vanwege hetzelfde euvel uit. “Heel jammer, zoiets mag niet gebeuren”, zei Verstappen.

Red Bull liet vrijdag weten dat de problemen met de brandstofpomp zijn opgelost. “We hebben de benodigde stappen genomen om dit te verhelpen en verwachten dit weekeinde geen problemen.” Om 15.00 uur begint de eerste training in Saudi-Arabië.